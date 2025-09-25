La demolición de los llamados búnkeres, estructuras tomadas por el narcotráfico para la venta y consumo de drogas, se convirtió en una de las estrategias de las autoridades municipales para recuperar comunidades afectadas por la violencia. Sin embargo, este proceso representa un alto costo económico y, en muchos casos, una doble tragedia para los propietarios de las viviendas.

Entre 10 y 20 millones por operativo

Cada demolición requiere de una planificación compleja, maquinaria, operativos de seguridad para evitar represalias, así como limpieza y retiro de escombros. El gasto estimado oscila entre 10 y 20 millones de colones por búnker.

En San José, particularmente en la Ciudadela 25 de Julio en Hatillo, ya se han demolido nueve estructuras vinculadas con el narcotráfico. Muchas de ellas pertenecían a personas que fueron expulsadas mediante amenazas, extorsiones o ataques armados.

Propietarios enfrentan una doble pérdida

Lo más grave es que, tras ser despojados de sus viviendas por grupos criminales, los dueños deben asumir también los costos de la demolición y los impuestos atrasados si desean recuperar sus terrenos. De lo contrario, las propiedades pasan a manos de la municipalidad, que en algunos casos las transforma en zonas comunes o parques.

Un problema creciente

Las autoridades aseguran que estos operativos buscan reducir la violencia ligada al narcotráfico, principal causa de homicidios en el país. Sin embargo, detrás de cada demolición quedan historias de familias que pierden sus casas y deudas impagables, lo que genera un profundo impacto social además del económico.