El gobierno dejó de percibir entre ₡100 y ₡150 millones mensuales por la suspensión de peajes en Río Segundo y Naranjo de Alajuela, una medida implementada desde el 1 de septiembre para descongestionar la crítica situación vial en la Autopista General Cañas.

Según cálculos del Ministerio de Hacienda, esta decisión afecta directamente la Caja Única del Estado, ya que los aproximadamente 60 mil vehículos que transitan diariamente por ambos puntos ya no contribuyen con el pago correspondiente.

El director ejecutivo del CONAVI, Mauricio Sojo, confirmó que estos recursos, que antes se destinaban al mantenimiento vial, ahora deben ser solventados internamente por la institución.