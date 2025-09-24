El gobierno instalará nuevos escáneres en los puertos de Caldera y Japdeva para detectar contenedores contaminados con drogas, donados por Estados Unidos con una inversión de 20 millones de dólares.

Estas herramientas tecnológicas de alta gama, que incluyen inteligencia artificial, se suman al equipo ya existente en el muelle de Moín para lograr una cobertura total en los muelles costarricenses.

Según datos de los gobiernos de Bélgica y Países Bajos, desde 2023 se ha reducido en un 70% la llegada de contenedores contaminados a puertos europeos gracias a operativos similares.