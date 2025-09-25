Expertos del Instituto Meteorológico Nacional, proyectan que cerca de 12 ondas tropicales adicionales podrían influir en el país durante lo que resta de la temporada lluviosa del presente año.

Este pronóstico se da en un contexto donde el mes de septiembre ya reporta cinco fenómenos de este tipo, los cuales han causado afectaciones en diferentes regiones debido a las intensas precipitaciones.

La población debe mantenerse alerta, especialmente en zonas con suelos saturados, donde se eleva la vulnerabilidad ante deslizamientos e inundaciones.