Los taxistas enfrentan una crisis sin precedentes al verse obligados a trabajar hasta 15 horas diarias para cubrir sus gastos básicos y las cargas sociales impuestas por el gobierno.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, confirma una drástica reducción en las placas activas, que pasaron de 13 mil a 9 mil en la última década debido a la disminución constante de la demanda.

Por su parte, la ARESEP avanza en un estudio técnico para determinar parámetros operativos como kilómetros recorridos y extensión de viajes que permitan soluciones concretas.