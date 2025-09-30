El Ministerio de Educación Pública (MEP) reporta aproximadamente 200 denuncias por violencia entre estudiantes en lo que va del año.

El caso más reciente ocurrió en un centro comercial de Desamparados, donde una riña entre estudiantes del Liceo de Guararí y menores externos dejó tres personas lesionadas, incluyendo a una madre que intentaba intervenir.

Estos incidentes, han obligado al MEP a activar protocolos de seguridad en colaboración con la Fuerza Pública, aplicando sanciones que van desde suspensiones temporales hasta procesos bajo la Ley.