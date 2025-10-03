Existen más de cien puntos que funcionan como cuarterías en el centro de San José, según datos de la Policía Municipal. La gran mayoría de estos lugares carece de salidas de emergencia adecuadas, lo que representa un riesgo latente para sus ocupantes. Esta situación se evidenció con la tragedia ocurrida esta semana, donde cinco personas perdieron la vida.

En el edificio incendiado, la única salida de emergencia disponible se encontraba bloqueada con cables, imposibilitando la huida de las víctimas. Esta condición convirtió la vivienda en una trampa mortal durante la propagación de las llamas.

Las autoridades han señalado la recurrencia de esta problemática en el casco urbano. La Municipalidad de San José enfrenta el reto de regular estos inmuebles para garantizar condiciones mínimas de seguridad. Se espera que la inspección de cuarterías se intensifique tras el fatal desenlace.