El gobierno confirmó la construcción de una megacárcel que estará ubicada en un terreno de La Reforma y tendrá una capacidad para 5 mil 100 reos, distribuidos en 5 módulos y 20 celdas de aislamiento.

Esta infraestructura penitenciaria busca aliviar el hacinamiento en los centros carcelarios existentes y mejorar las condiciones de seguridad tanto para internos como para funcionarios.

El proyecto forma parte de una estrategia nacional para modernizar el sistema penitenciario y reducir los índices de reincidencia delictiva.