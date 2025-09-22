Una nueva ceremonia del Balón de Oro se celebrará este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet en París, Francia. El evento organizado por la revista France Football premiará al mejor futbolista del año, a la mejor jugadora y a otras figuras destacadas de la temporada.

Premios que se entregarán en la gala

Durante la ceremonia también se otorgarán reconocimientos como:

Trofeo Yashin : al mejor portero o portera de la temporada.

: al mejor portero o portera de la temporada. Trofeo Kopa : al mejor jugador joven sub-21.

: al mejor jugador joven sub-21. Trofeo Johan Cruyff : al mejor entrenador de fútbol masculino y femenino.

: al mejor entrenador de fútbol masculino y femenino. Premios a clubes y goleadores del año.

¿A qué hora es el Balón de Oro 2025 en Costa Rica?

La gala comenzará a la 1:00 p. m. (hora de Costa Rica).

Dónde ver el Balón de Oro 2025 en Costa Rica

Los aficionados podrán seguir la transmisión por: