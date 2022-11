EA Sports confirmó que para la edición de esta Copa del Mundo se añadirán selecciones que no están clasificadas

El 20 de noviembre empezará en Qatar el Mundial de fútbol y para los amantes a los videojuegos estará la oportunidad de disfrutarlo a través de un DLC gratuito en FIFA 23, que añadirá todo el diseño del torneo, equipos y demás.

Este contenido se actualizará de manera gratuita para todos aquellos que tengan el juego, por lo que no habrá que realizar ninguna activación, modificación o compra, sino esperar a que se realice de manera automática.

Qué tendrá el DLC de FIFA 23

Lo primero que hay que destacar es que este contenido llegará el 9 de noviembre para todo el mundo, 11 días antes del inicio del torneo, por lo que será una manera de preparar el evento.

Además, estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One y PC, es decir que la versión de Nintendo Switch, la Legacy Edition, no tendrá el DLC y no verán los cambios.

Dentro del contenido que encontrarán los jugadores, lo primero que verán será una modificación en el diseño de los menús en el modo de juego del Mundial, adaptando los colores y las letras oficiales, así como algunos logos.

Ya en los partidos se cambiará la imagen del marcador por la que estará oficialmente en los partidos, así como los diferentes banners para los nombres de los jugadores, estadísticas y demás.

Modos de juego

Este apartado es amplio. Para el formato offline estará la opción de Partido Rápido, que es igual a lo que ya se conoce del juego, con un encuentro local. También aparece el Modo Torneo que consiste en jugar el Mundial con cualquiera de las 32 selecciones clasificadas, desde la fase de grupos hasta llegar a la final.

FIFA World Cup en directo, este es un formato nuevo que consiste en jugar con lo que esté pasando directamente en el torneo real, por eso solo estará disponible desde el 20 de noviembre. Su objetivo es jugar el partido, con las alineaciones reales de los encuentros que ya pasaron en el Mundial. Estará disponible offline y online.

Algo similar será Your FIFA World Cup, que consiste en tomar el control del torneo en el momento en el que va, con cualquiera de las selecciones y jugar desde ahí o incluso retroceder una fase y cambiar la historia.

Entre los modos online estará la posibilidad de jugar partidos amistosos o un Torneo desde la fase de octavos, para irse eliminando entre jugadores y llegar a la final. Este tendrá cross-play entre consolas de la misma generación.

Por último, estará Ultimate Team, que permitirá obtener mejoras a medida que avanza el torneo, artículos, equitaciones y demás elementos tradicionales de este formato.

Equipos y estadios

Aquí hay varias novedades, porque además de las 32 seleccionas clasificadas para el Mundial, se añadirán otros 16 equipos para completar 48, estos adicionales serán aquellos que no avanzaron, pero tienen licencia oficial en EA Sports. Además, solo se podrán utilizar en el modo de Partido Rápido y no en los demás que involucran el torneo en sí.

Sobre los estadios también hay una modificación, porque a diferencia de lo que pasó en Rusia 2018, solo habrá dos estadios licenciados de los ocho que albergarán la Copa del Mundo, estos serán el Lusail y Al Bayt.

Vale la pena recordar que este contenido no tiene ningún costo y que para mediados del otro año también llegará el DLC del Mundial Femenino de la FIFA que se jugará en Australia y Nueva Zelanda.