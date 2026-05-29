¿Cuándo reabrirá la Ruta 27? Continúan trabajos tras enorme hundimiento

Continúan los trabajos en el kilómetro 56 de la Ruta 27 donde se abrió un gran hueco en la carretera este miércoles, y la empresa Globalvia valora las distintas posibilidades de reparación tras realizar estudios topográficos e intervenciones con maquinaria en el lugar.

De momento, el tránsito continúa cerrado en el sitio, y se mantienen habilitadas las rutas alternas por Cambronero y la Ruta 757.

Las autoridades no han dado una fecha exacta para la reapertura de la vía, mientras los equipos trabajan a contrarreloj para resolver la emergencia.

Claudio Pacheco, Gerente General de Globalvia comenta que “en particular, lo que se está hablando de que dure una semana o un poco más es ya terminar todo lo que es el relleno de la alcantarilla completa”.