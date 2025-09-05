Desde horas de la madrugada, el caos vial es parte de la Ruta 1, esto tras el vuelco de un camión, el cual obstruye al menos tres carriles.

¿Dónde se presentó el accidente de tránsito?

Unos 400 metros al oeste de la gasolinera en Villa Bonita, Alajuela, sentido San José-San Ramón.

¿Cuándo se dio el incidente?

Se informó a las autoridades del incidente desde las 3:00 a.m.

Heridos

A la llegada de Bomberos, se reportó un paciente, el cual no estaba atrapado, mantenía una condición estable y no requirió traslado.

Trabajo de tránsito

Desviaron el tránsito por la vía marginal, al lado de la subestación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), solo en el sentido San José-San Ramón.

Labores de grúa

Los dueños del camión aparentemente son de Cartago, por lo que coordinaron para llevar grúa al lugar y retirar el vehículo.

¿Cuándo podría ser habilitada la ruta?

Actualización: Ya la grúa llegó al lugar, por lo cual se espera habilitar los carriles a eso de las 9:00 a.m.

Información en desarrollo.