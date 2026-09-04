El Área de Salud Desamparados 2 realizará este sábado 12 de septiembre una campaña de Papanicolaou gratuita.

¿Cómo acceder al Papanicolaou?

La jornada se llevará a cabo de 8:00 a. m. a 12:00 mediodía, en el EBAIS de San Rafael Abajo y estará dirigida a las mujeres de San Rafael Abajo.

El examen se realizará sin ningún costo y sin cita previa, por lo que las interesadas podrán acudir directamente al EBAIS durante el horario establecido.

Este espacio busca facilitar el acceso a este examen y promover el cuidado de la salud de las mujeres.

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Por: Camila Rosales Méndez

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