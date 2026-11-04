“Cuando calienta el sol”: un clásico latinoamericano que terminó recorriendo el mundo

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

“Cuando calienta el sol” comenzó su historia a inicios de los años sesenta y tiene raíces latinoamericanas que la llevaron rápidamente a convertirse en un éxito internacional. La canción alcanzó gran popularidad gracias a Los Hermanos Rigual y luego fue interpretada por numerosos artistas.

Con el paso del tiempo aparecieron versiones en diferentes países y estilos, hasta llegar también al repertorio de Javier Solís. Esa capacidad de adaptarse a distintas voces permitió que el tema permaneciera vigente durante décadas.

Ahora Johan Valerio tendrá que llevar el estilo de Javier Solís a una canción que varias generaciones conocen de memoria y demostrar que puede hacerla suya en plena semifinal.

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Imagen extraída de internet con fines ilustrativos