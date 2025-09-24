Caldera tendrá sus escáneres en funcionamiento dentro de aproximadamente dos semanas, según confirmó el Ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Estos dispositivos, que representan una inversión de 20 millones de dólares, requirieron la construcción de una infraestructura física y eléctrica reforzada para soportar accidentes, lo que explica el tiempo de implementación.

Su puesta en marcha representa un salto tecnológico crucial para la lucha contra el narcotráfico, que desde 2023 ha logrado decomisar 15 toneladas de drogas.