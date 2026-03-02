Cualidades nutritivas y buena digestión: anímese a preparar cuajada en casa

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La correcta conservación del queso en casa marca la diferencia entre mantener su textura original o perder sus propiedades, advierte el maestro quesero José Andrés Ríos, quien recomienda sacar el producto de la bolsa plástica apenas llegue del mercado.

El especialista sugiere colocar el queso en un recipiente perfectamente seco, taparlo herméticamente y guardarlo en el congelador para preservar su frescura y sabor por más tiempo.

Esta sencilla práctica evita que el queso se reseque o absorba humedad externa, dos factores que aceleran su deterioro y modifican su consistencia natural, explica Ríos durante la demostración culinaria.