¿Cuáles son los signos vitales normales según la edad? Esto debe saber

El Dr. Juan Diego Murillo Calvo explica cómo varían los signos vitales según la edad.

La temperatura, el pulso, la respiración y la presión arterial miden las funciones esenciales del cuerpo y reflejan el nivel de funcionamiento físico de una persona.

El Dr. Juan Diego Murillo Calvo detalla que estos signos cambian con la edad, el sexo, el peso, el ejercicio y el estado de salud general del paciente.

El especialista indica que un adulto sano en reposo tiene una presión entre 90/60 y 120/80 mmHg, mientras que un recién nacido presenta un pulso de 120 a 160 latidos por minuto, muy superior al de un adulto.