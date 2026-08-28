¿Cuáles son los signos vitales normales según la edad? Esto debe saber

La temperatura, el pulso, la respiración y la presión arterial miden las funciones esenciales del cuerpo y reflejan el nivel de funcionamiento físico de una persona.

El Dr. Juan Diego Murillo Calvo detalla que estos signos cambian con la edad, el sexo, el peso, el ejercicio y el estado de salud general del paciente.

El especialista indica que un adulto sano en reposo tiene una presión entre 90/60 y 120/80 mmHg, mientras que un recién nacido presenta un pulso de 120 a 160 latidos por minuto, muy superior al de un adulto.