De llegar a un acuerdo Bryan jugaría el viernes en el Cupra Arena y de ganar el juego irían al Final Four que será en el Camp Nou.

Ibai Llanos busca a Bryan Ruíz para que sea su jugador 11 en la Kings League, competencia creada por Gerard Piqué y que poco a poco gana adeptos en el mundo del fútbol.

Ibai es una de las figuras más conocidas de toda España y estaba en un problema, su jugador Javier Espinoza sufrió una lesión, Espinoza es futbolista profesional y tiene tan solo 30 años, sin embargo estaba sin equipo y optó por jugar en la Kings League.

A la hora de buscar nombres, Ibai señaló que le interesaba que fuera un jugador libre o que se retirara hace poco, el ritmo de la Kings League es bastante fuerte, algo que podría perjudicar a jugadores con mucho tiempo sin pisar el verde.

Nombres como Matias Fernández, Giovanni Dos Santos, Riquielme, saltaron en el chat de Twitch, sin embargo cuando le nombraron a Bryan Ruíz el español se sorprendió por la carrera del tico y lo nombró “La leyenda más grande del fútbol tico” junto con Navas.

Ahora ¿Cuáles son las limitantes?

La primera es que Ibai quiere a su equipo entrenando al menos dos veces antes del partido del viernes, situación que con un jugador latinoamericano estaría difícil, ya que debería viajar este martes para llegar miércoles, incorporarse al equipo jueves y jugar viernes, posterior si clasifican volverían a jugar el domingo.

CASO ISCO KINGS LEAGUE

La otra es si el jugador realmente desea jugar en la Kings League, una liga que no es profesional y que no paga tan bien, Ibai explicó el caso de Isco Alarcón quien le dijo que no jugaría en la KL ya que aún le queda tiempo siendo profesional.

Además señaló que podría dañar un poco su imagen ya que la gente se prestaría para hablar de su nivel y como cayó a jugar en una liga no profesional.

Ahora solo quedará esperar si Bryan Ruíz toma el reto, ya que del directo de Ibai fue al único jugador que le escribió de inmediato para que participara con su equipo.