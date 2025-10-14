Los billetes de ₡1000 que dejarán de ser válidos corresponden a las series A y B emitidas entre 2011 y 2016, los cuales se identifican por poseer una pequeña ventana transparente en la esquina superior derecha.

El Banco Central estableció que a partir del lunes 3 de noviembre estos diseños saldrán de circulación, aunque podrán ser cambiados sin comisión en entidades financieras como el Banco de Costa Rica.

Las personas que aún conserven estos billetes, los cuales fueron reemplazados por versiones con una franja azul de seguridad, deberán presentar su cédula de identidad vigente para realizar el canje.