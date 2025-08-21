Los accesorios maxi y las cadenas XXL dominan la temporada, comenta Alejandra Jiménez, especialista en tendencias de moda, quien recomienda combinarlos según el tipo de cuerpo y estilo personal, equilibrando cantidades y colores para evitar recargar los looks, lo que permite crear outfits versátiles desde casuales hasta elegantes, incorporando elementos como perlas o metales mixtos que reflejan personalidad y sofisticación sin seguir reglas estrictas, sino priorizando la expresión individual y la comodidad.