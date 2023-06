La exmiss Costa Rica Elena Correa quedó en libertad tras su detención el pasado viernes en horas de la mañana.

A Elena Correa, se le impusieron tres medidas cautelares por ser sospechosa de cuatro delitos.

Entre las medidas cautelares alternas a la presión preventiva que se le impusieron a Correa, está el no acercarse a testigos, no acercarse a su expareja y no referirse públicamente al caso.

Pero, ¿cuáles son los delitos que se le achacan a Elena Correa?

El Ministerio Público acusa a Correa de cuatro delitos diferentes.

El primero, es el delito de hurto agravado, que según la ley se puede penar de un mes a tres años de prisión, aunque eso lo determina el Tribunal si llegase a juicio.

El segundo delito por el que se le investiga a la exmiss es el de estafa informática, que se puede penar de tres a seis años de cárcel.

Otro delito por el que se le investiga es el de desobediencia, que se puede penar con un periodo de seis meses a tres años de cárcel si se encuentra culpable.

El último delito por el que se investiga a Correa es la explotación del adulto mayor, que se puede sancionar con prisión por un periodo de uno a tres años.

Sin embargo, la fiscal adjunta asegura que aún es muy prematuro para saber si este caso llegará a juicio.

El abogado de Correa insiste en que es inocente y la exmiss declarará ante el juzgado en el mes de julio.