La debilidad en la zona baja del vientre, provocada por partos o envejecimiento, deriva en pérdida de orina según la Dra. Carol Rojas Arrieta, ginecoestética funcional, quien aplica láser e hilos tensores para reforzar músculos pélvicos sin cirugías invasivas.

Debido a que esta condición impacta autoestima y vida social, la especialista evalúa cada caso para elegir el tratamiento.

Además, destaca que los resultados restauran control vesical en 90% de pacientes, mejorando calidad de vida con recuperaciones rápidas.