Para controlar el azúcar en sangre, el doctor Eugene Strickland recomienda quesos con bajo contenido de carbohidratos y altos en proteínas y grasas, ya que estos nutrientes amortiguan el impacto glucémico de otros alimentos.

Además, la experta Marlen Ramírez señala que un queso natural debe contener básicamente leche, cuajo y sal, a diferencia de los procesados que incluyen almidones y elevan la glucosa.

Por ello, identificar quesos frescos como el mozzarella o el ricotta es clave para obtener beneficios sin riesgos.