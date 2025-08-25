La semana pasada, los extraditables conocieron las causas por las que la Administración de Control de Drogas (DEA) del Gobierno de los Estados Unidos los acusa. La incógnita es, ¿cuál sería la pena máxima en caso de que sean encontrados culpables?

A estas personas se les acusa por los delitos de Tráfico de drogas y Asociación delictuosa. Este último delito existe en el ordenamiento jurídico costarricense, elemento clave para cumplir con la ley de extradición entre ambos países. Caso contrario cuando se habló del delito de Conspiración, que sí existe en EE. UU., pero no en los artículos del Código Penal de Costa Rica.

Penas

En el documento que se envió a nuestro país, se especifica que la pena por estos delitos tiene un mínimo de 10 años, pero un máximo de cadena perpetua. Aunque es importante recalcar que ningún nacional que sea extraditado a otro país puede someterse a esta pena, pero sí a la máxima, que son 50 años de cárcel.

“Una de las condiciones que probablemente se fije en la solicitud de extradición y se especifique es que las personas extraditadas, en caso de acogerse a la extradición, no podrán someterse a penas superiores al límite máximo de la legislación costarricense, que es de 50 años“, dijo Ewal Acuña, exjuez Superior Penal.

Los procesos de negociación entre fiscales de Estados Unidos, agentes de la DEA e imputados, con el objetivo de conseguir información de utilidad sobre carteles nacionales e internacionales, podrían beneficiarlos con una rebaja de la pena.



