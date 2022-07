A poco más de un mes de la confirmación de la ruptura, Piqué y Shakira aún tiene que definir su futuro. Este implica a sus 2 hijos y a la custodia de ellos. Ahora, Chisme no like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani reveló que la cantante colombiana busca llegar a un acuerdo para quedarse con la tenencia de los hijos, Milan y Sasha.

¿Cuál es la propuesta de Shakira a Piqué?

El plan de la artista de 45 años es marcharse de España, en donde reside actualmente, e irse rumbo a Miami, Estados Unidos. Sin embargo, esta mudanza no la realizaría si sus hijos no la acompañan. El programa reveló que ella está dispuesta a desembolsar USD 2 millones para que su expareja acepte no luchar por la tenencia. Con este dinero que en parte correspondería al saldo de una deuda, también quedarían cubiertos los pasajes para los vuelos que Piqué quiera tomar rumbo a Norteamérica para visitarlos.

El hecho central aquí es que Shakira tendría pruebas concretas de las infidelidades cometidas por Piqué y estaría dispuesta a utilizarlas en un eventual juicio si no acuerdan la tenencia. El sitio Informalia ofreció la postura de la colombiana en la voz en off de integrantes de su entorno.

“Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar y los informes que encargó de Gerard. Ella no era ajena a la afición de su chico por el coqueteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron”, es una de las revelaciones. “Lo hacía ante los ojos de otras y otros. Eso sí, casi siempre en sitios privados, para que no se pudiera publicar ni una foto”, añadió la misma fuente.

¿Piqué quiere reconquistar a Shakira?

Son varios los rumores que especulan que el futbolista estaría tratando de reconquistar a Shakira. Varios hinchas del Barcelona lo esperaron a la salida del entrenamiento y uno de ellos registró el momento exacto en el que el hit “Inevitable” suena todo volumen. No obstante, el futbolista se mostró indiferente con la gente y ni siquiera miró a la cámara. Algunos usuarios señalaron que se trata de un video editado.

“Vaya temazo”, le gritó la persona que lo grabó, pero él no reaccionó. El estribillo de esta canción forma parte del álbum ¿Dónde están los ladrones?. “El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable”, reza Shakira en esta exitosa creación.

La canción favorita de Piqué

En tanto, años atrás y a través de una entrevista se le cuestionó a Gerard Piqué sobre la música que más le gusta: “Pues música de Shaki”, contestó. Pero eso no fue todo pues quisieron ahondar en el tema preguntándole sobre su canción favorita a lo que sin dudar señaló que era “Inevitable”, el mismo tema con el que lo cazaron: “Ehh… ‘inevitable’, que ya tiene años pero, creo que es una de sus mejores y además dice que no entiende de fútbol en esa canción, pero creo que ya entiende un poco más”, afirmó el futbolista.