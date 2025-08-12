La grasa subcutánea difiere de la visceral que rodea órganos internos, según el Dr. Gustavo Piñar Sancho, especialista en metabolismo, quien alerta que esta última incrementa el síndrome metabólico al acumularse por exceso de azúcares y toxinas.

Detalla que su medición requiere evaluar parámetros corporales específicos, mientras estrategias como dieta rica en fibra y 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico reducen su impacto en zonas abdominales.

Además, enfatiza que técnicas de relajación como yoga optimizan resultados al disminuir hormonas del estrés vinculadas a esta acumulación.