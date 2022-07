Para mantenerse al día con su estilo de vida icónico e increíblemente activo, Jennifer Lopez también tiene que alimentar sus días en consecuencia. Ella es tan disciplinada con sus hábitos alimenticios como lo es con el ejercicio.

La cantante, actriz y bailarina mantiene el equilibrio, pero aun así toma decisiones inteligentes sobre lo que termina en su plato. Después de todo, necesita llenar su tanque con alimentos saludables para mantener altos sus niveles de energía.

Jennifer Lopez come todos los alimentos integrales orgánicos

“La tengo comiendo muy limpia porque necesita muy buen combustible para todas las cosas que está haciendo”, dijo su entrenadora Tracy Anderson en 2020. “Todo es orgánico y está muy bien pensado, con el equilibrio de proteínas de muy alta calidad y una gran cantidad de alimentos ricos en nutrientes”.

Bebe agua todo el día

La hidratación es tan crucial para la cantante que es una categoría completa en su dieta ultra saludable. (Las categorías de la dieta de JLo incluyen proteínas, verduras, grasas, carbohidratos y agua, según su entrenador y coach de vida, Dodd Romero). “Ella bebe un mínimo de siete vasos al día”, dijo a US Weekly.

Es una apuesta segura que su famosa copa de bling que lleva a todas partes está llena de H2O. Jenny también ha evitado durante mucho tiempo el alcohol y la cafeína. “No he tomado cafeína en años”, le dijo a Hollywood Life.

¿Por qué Jennifer Lopez evita los alimentos procesados ​​y envasados?

No es que podamos imaginar a JLo comprando en la tienda de comestibles, pero si lo hiciera, estaría explorando ese perímetro en busca de alimentos frescos. “Todo es fresco”, dice Anderson. “No hay nada procesado, solo [proteína en polvo] en un batido si hacemos un batido de proteínas algún día”.

JLo “se aleja de los alimentos procesados ​​y obtiene sus nutrientes de fuentes integrales”, confirmó Romero a US Weekly. Sus principales fuentes de proteínas son las claras de huevo, la carne blanca de pavo, la pechuga de pollo y la carne de res alimentada con pasto. Jennifer también come pescado por la proteína y los omega-3 y 6 y se permite “un puñado” de nueces todos los días para obtener grasas saludables, según Romero.

Ella carga su plato con verduras

Toda una categoría de su dieta está dedicada a las verduras, pero no todas son iguales para JLo. Ella apunta a más verduras de hoja verde y se aleja de las zanahorias y el maíz, debido al mayor contenido de azúcar en su composición. Cuando no está haciendo un desafío de 10 días, Jenny incluye carbohidratos complejos en las comidas. Algunos de sus favoritos son las batatas, el arroz integral, la quinua, el pan de arroz y la avena, según Romero y US Weekly.

Ella sabe cómo mantener el equilibrio

“Es una persona muy equilibrada, por lo que no se perderá el Día de Acción de Gracias ni unas vacaciones con sus hijos”, dice Anderson. “A lo largo de los años he aprendido la importancia de mantener una dieta […] más saludable”, dijo JLo a People. “Todavía como algunos de los alimentos que amo, pero con moderación. Yo no me privo.” ¿Sus postres favoritos? Su ex pareja Alex Rodríguez compartió en The View que a Jennifer le encantan los helados con chispas de chocolate y las galletas con chispas de chocolate.

Jennifer Lopez va por el plato saludable en los restaurantes

Sí, JLo come en restaurantes. “Soy una persona muy sociable y me encanta pasar tiempo con mis amigos y mi familia, así que cuando salimos a comer trato de tomar decisiones saludables“, le dijo a Hola! “La mayoría de los restaurantes ofrecen comidas saludables, así que busco cosas en el menú que se adapten a mi estilo de vida. Tomo una ensalada o algo de pescado con verduras. Y me aseguro de beber mucha agua durante la comida”.

Lo que Jennifer López suele comer en un día

El desayuno de Jennifer suele ser un batido lleno de proteínas. Tiene una cucharada de proteína en polvo, fresas, frambuesas, arándanos, yogur griego, canela, miel, cubitos de hielo y un chorrito de jugo de limón fresco.

“A la hora del almuerzo, me muero de hambre“, le confió a Hollywood Life. A menudo opta por una ensalada con salmón y verduras como brócoli, calabacín y pimiento y una vinagreta. También compartió otra receta de ensalada para el almuerzo con People en 2015: col rizada finamente picada con queso, semillas de calabaza, jugo de limón fresco, aceite de oliva virgen extra y chalota picada.

La apretada agenda de JLo (entre grabaciones, ensayos y más) significa que necesita combustible para llevar. “Al estar constantemente en movimiento, siempre me gusta tener opciones de refrigerios más saludables, como frutas o verduras”, contó.

Cuando llega la hora de la cena, suele optar por una proteína acompañada de quinua. “Se siente como el arroz y los frijoles, con los que crecí. Y me gusta el cerdo y el pollo, ¡especialmente al estilo puertorriqueño!” dijo. Como alternativa, también combinará su proteína con vegetales como coles de Bruselas salteadas y ñame horneado. “Su cuerpo en general se ha encogido y endurecido y su fuerza en realidad se ha duplicado”, dijo Romero a US Weekly. Pero para JLo, todo se trata de combustible y nunca de restricciones.