Jennifer Lopez y Ben Affleck han sido un frente unido desde que volvieron a estar juntos en 2021: fusionaron a sus familias y hasta supuestamente compraron una casa de USD60 millones en Beverly Hills. Sin embargo, parece haber una cosa en su relación que choca con su estilo de vida: el tabaquismo de Affleck.

La pareja fue vista en el set de la película sobre Nike (aún sin título) de Affleck mientras paseaban de la mano. López tenía unos impresionantes pantalones blancos de pierna ancha combinados con una camisa negra de manga larga y complementada con sus exclusivos aros dorados. Affleck mantuvo su apariencia más informal con pantalones grises holgados, una sudadera con capucha negra y zapatillas de deporte, pero era el cigarrillo que colgaba de su boca lo que era difícil de ignorar. A pesar de mantener un estilo de vida sobrio, su hábito de fumar es uno al que se aferra.

Jennifer López y un estilo de vida “limpio”

Fue su exnovio Alex Rodríguez quien se jactó de su entonces amada J. Lo y su estilo de vida “limpio” en Harper’s Bazaar en 2018. “Ella realmente se apoya en los grandes fundamentos, como descansar, de ocho a 10 horas”, dijo efusivamente. “Ella no bebe, no fuma. Vive una vida muy limpia”. Al hacer de su salud una alta prioridad, debe molestarla un poco que Affleck todavía fume. Por supuesto, mantenerse sobrio también es el aspecto más importante para el ganador del Oscar, quien quiere ser un buen compañero para López y padre de sus tres hijos, sus hijas Violet, 16, y Seraphina, 13, y su hijo Samuel, 10, de su antiguo matrimonio con Jennifer Garner, así que tal vez López deje pasar este vicio.

¿Qué estrellas de Hollywood no pueden dejar de fumar?

Affleck no es la única estrella de Hollywood que fuma uno o dos cigarrillos. Salma Hayek no ocultó su hábito a sus fanáticos mientras se preparaba para los premios BAFTA 2022, y Gwyneth Paltrow admitió que se permite un cigarrillo a la semana. Entonces, aunque la mayor parte de Los Ángeles es una zona libre de humo, todavía hay algunas estrellas que no temen que las vean fumando en público.

Así es exactamente la dieta diaria de Jennifer Lopez

Ella no escatima en siete vasos de agua al día, pero se salta los alimentos no orgánicos, las zanahorias y la cafeína. Debido a que se sabe que solo come alimentos orgánicos, no debería sorprendernos saber que Jennifer se salta los alimentos procesados. Sus principales fuentes de proteína son las claras de huevo por la mañana y la carne blanca de pavo, los cortes magros de pollo y la carne de res alimentada con pasto durante toda la semana. Ella también come alimentos básicos como el salmón para los nutrientes omega-3 y un “puñado” de nueces todos los días para obtener grasas saludables.

Las verduras de hoja verde y las crucíferas están siempre en su plato, pero le gusta mantenerse alejada de las verduras con mayores cantidades de azúcar natural, como las zanahorias y el maíz, entre otros. También ha dicho que no todos los carbohidratos son malos. Algunos de sus favoritos incluyen batatas, arroz integral, quinua y avena.