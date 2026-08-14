Vuelco en cuadraciclo deja dos hombres graves en el hospital

Dos hombres adultos resultaron gravemente heridos luego de sufrir un aparatoso vuelco mientras viajaban en un cuadraciclo, en Agua Caliente de Cartago.

¿Qué ocurrió?

El accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes y movilizó a varias unidades de emergencia hasta el lugar. Por razones que aún no han sido determinadas, el cuadraciclo terminó volcado, dejando a sus dos ocupantes con lesiones de gravedad.

¿Cómo fueron atendidos?

Los equipos de emergencia encontraron a los dos hombres y, tras brindarles atención en el sitio, determinaron que ambos requerían un traslado urgente a un centro médico.

Los pacientes fueron movilizados en condición crítica hacia el Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, donde quedaron bajo atención médica.

De momento, no se han confirmado las causas que provocaron el vuelco del cuadraciclo. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente deberán ser determinadas mediante la investigación correspondiente.