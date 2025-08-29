Con 87 operativos de búsqueda en montaña atendidos en 2025, la Cruz Roja Costarricense intensifica la vigilancia en regiones como Pico Blanco, donde las lluvias obligaron a suspender tras 50 horas la localización de un hombre desaparecido, quien es el caso más reciente.

Los extravíos, que ocurren frecuentemente en parques nacionales, reservas biológicas y fincas ganaderas de Cartago y Heredia, así lo explicó, Cristian Quezada de Cruz Roja.

Asimismo, debido a las condiciones meteorológicas, agravadas por aguaceros intensos que provocan deslizamientos, limitan el acceso de equipos de rescate y prolongan las labores en áreas de difícil cobertura.