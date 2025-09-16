La Cruz Roja Costarricense mantiene la búsqueda de dos hombres arrastrados por fuertes corrientes en la playa Jacó y Herradura, operativo que inició el pasado lunes 15 de setiembre.

Los incidentes ocurrieron con apenas una hora de diferencia, primero reportándose la desaparición de un joven cerca de la Marina Los Sueños en Herradura, seguido por otro caso en Playa Naco de Jacó, lo que complicó la logística de los equipos de rescate.

En tanto, Jorge Matamoro, dijo que, hasta el momento se ha establecido un operativo con diez cruzrojistas, por lo que se espera tener resultados positivos lo antes posible.