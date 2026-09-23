Cruz Roja lanza campaña ante su compleja situación financiera

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Mediante redes sociales, la Cruz Roja Costarricense informó sobre una campaña para ayudar a la institución con lo que ellos reconocen como una “compleja situación financiera”

La campaña de la Cruz Roja

Según la informaron, esta iniciativa se denomina “Colecta que Salva Vidas” y busca movilizar a personas de todo el país para recaudar recursos que permitan fortalecer la capacidad de respuesta.

Además, señalaron que este es un momento para unirse y dialogar, dejando de lado cualquier tipo de polarización, ya que su misión humanitaria está por encima de las diferencias: salvar vidas, aliviar y prevenir el sufrimiento humano y brindar atención a todas las personas sin distinción.

A esta iniciativa podrán sumarse comunidades, empresas, organizaciones, municipalidades y personas de todo el país.

Finalmente, la Cruz Roja destacó que hoy más que nunca necesita el apoyo de Costa Rica.

Por: Camila Rosales Méndez

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