Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

Como última actualización, la Cruz Roja inció las labores de búsqueda luego de que aparentemente 10 personas fueran arrastradas por una cabeza de agua.

Emergencia se presentó en sector de la catarata del Parque Nacional Rincón de la Vieja, en Curubandé de Liberia, Guanacaste.

Víctimas

Según el informe preliminar, 10 personas fueron arrastradas por la fuente de agua.

Búsqueda de los afectados por la cabeza de agua

Los equipos de respuesta mantienen las labores de búsqueda y verificación en el lugar.

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Información en desarrollo.