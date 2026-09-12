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Como última actualización, la Cruz Roja inció las labores de búsqueda luego de que aparentemente 10 personas fueran arrastradas por una cabeza de agua.
Emergencia se presentó en sector de la catarata del Parque Nacional Rincón de la Vieja, en Curubandé de Liberia, Guanacaste.
Según el informe preliminar, 10 personas fueron arrastradas por la fuente de agua.
Los equipos de respuesta mantienen las labores de búsqueda y verificación en el lugar.
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