El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida en el río Tiribí, después de que la Cruz Roja costarricense recibiera una alerta ciudadana que reportaba el avistamiento del mismo flotando en el cauce, cercano a Hatillo 7.

Al arribar al sitio, el personal de rescate confirmó que el individuo no presentaba signos vitales y que el cadáver presentaba algunos impactos de bala, por lo que se activó de inmediato el protocolo forense correspondiente.

Las autoridades ahora se encuentran realizando las labores de identificación y determinando las causas de la muerte, mientras investigan los posibles orígenes de las lesiones por arma de fuego.