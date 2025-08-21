La Cruz Roja Costarricense se encuentra desplegando un amplio operativo de búsqueda en las cercanías del Parque Nacional Tapantí, luego de que dos personas adultas, un hombre y una mujer fueran reportadas como desaparecidas desde la noche del miércoles 20 de agosto.

Según reportes oficiales, ambos ingresaron al parque caminando y, tras su ingreso, lograron hacer una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 a las 7:28 p.m. Desde ese momento, la Benemérita movilizó personal especializado al sitio para iniciar con las labores de rastreo.

Este jueves, más de 15 cruzrojistas trabajan en el área, empleando técnicas de rastreo en montaña y zonas boscosas, con el objetivo de dar con el paradero de ambas personas. La emergencia permanece en desarrollo y se mantiene la coordinación con otros cuerpos de apoyo para reforzar la búsqueda en las próximas horas.

Por el momento no se han revelado mayores detalles sobre la identidad de las personas ni las condiciones en que ingresaron al parque.