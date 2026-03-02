Cruz Roja atiende 22 niños por peligroso ataque de abejas en Limón

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende un ataque de abejas en la Escuela Barrios Unidos, ubicada en Guápiles, provincia de Limón. El incidente movilizó múltiples recursos de emergencia y mantiene a los equipos en labores de valoración y monitoreo.

22 niños atendidos

Los socorristas valoran a 22 niños en el sitio. Dos menores presentan condición urgente y el resto se mantiene estable, según el reporte preliminar.

Despliegue de unidades y atención en el lugar

La institución despachó seis unidades, entre básicas y avanzadas, para responder al incidente. El personal clasifica a los pacientes y define la necesidad de traslados a centros médicos.

Emergencia en desarrollo

Los equipos continúan en la escena con labores de atención y seguimiento clínico. La situación permanece activa mientras concluyen las valoraciones.