Cruz Roja se pronuncia tras brutal ataque de perro que dejó un joven muerto

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense se pronunció oficialmente tras el brutal ataque de perro ocurrido la mañana de este jueves en Boca Arenal, distrito de Cutris, en San Carlos.

De acuerdo con el reporte brindado por la institución, la alerta ingresó en horas de la mañana por un hombre adulto que había sido atacado por un perro en vía pública.

Cruz Roja envió una ambulancia de soporte básico al lugar

Tras recibir el llamado, la Cruz Roja despachó una unidad básica al sector de Boca Arenal.

Al llegar a la escena, los cruzrojistas identificaron a dos personas afectadas por el incidente.

Declaraciones de Gabriel Quirós, Coordinador Operativo Regional, nos brinda más detalles

Gabriel Quirós, Cruz Roja.

El joven murió en el lugar del ataque

Según detalló la institución, uno de los pacientes era un hombre adulto de aproximadamente 23 años, quien lamentablemente fue declarado fallecido en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

El ataque le habría provocado heridas de consideración que le causaron la muerte antes de poder ser trasladado a un centro médico.

Mujer fue trasladada en condición urgente

En el mismo incidente, una mujer adulta también resultó afectada. La Cruz Roja la trasladó en condición urgente a la clínica de Santa Rosa de Pocosol para su respectiva atención médica.

Por el momento, no se han brindado mayores detalles sobre su estado de salud.

Autoridades investigan lo ocurrido

Las autoridades correspondientes deberán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque y establecer responsabilidades.