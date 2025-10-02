La Cruz Roja Costarricense confirmó que, pese a los intensos esfuerzos desplegados durante siete días consecutivos, no se logró ubicar a Leandro Mangas de 5 años reportado como desaparecido en Purral desde el pasado viernes.

Operativo de gran magnitud

Más de 190 cruzrojistas participaron en las labores, acumulando más de 70 horas de búsqueda en distintos puntos estratégicos. El operativo incluyó drones, rescatistas especializados, socorristas, vehículos operativos y ambulancias, con un rango de cobertura que se extendió desde el sitio del incidente hasta el río Tárcoles, en el Pacífico, además de quebradas y afluentes intermedios.

Esfuerzo ininterrumpido

Durante los últimos días, los equipos de la Cruz Roja se mantuvieron trabajando sin interrupción, demostrando el compromiso y entrega de sus voluntarios y personal operativo.

La institución informó de la situación a la familia del menor y reiteró su respeto, solidaridad y acompañamiento en este difícil proceso.

Próximos pasos de las autoridades

Aunque el operativo activo finalizó, la institución confirmó que permanecerá alerta ante cualquier nuevo indicio o reporte relacionado con la posible localización del menor.