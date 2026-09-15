¡Crujientes y jugosos! El secreto para unos buenos chicharrones

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La celebración de nuestra independencia también se disfruta alrededor de la mesa, y pocos sabores representan tanto a Costa Rica como unos buenos chicharrones, crujientes por fuera, jugosos por dentro y perfectos para compartir en familia.

Jorge Martínez explica qué parte del cerdo es la mejor para preparar unos buenos chicharrones, cómo se debe preparar y sazonar la carne antes de cocinarla, y cuál es el secreto para conseguir esa textura ideal.

El especialista detalla si es mejor freírlos, cocinarlos a fuego lento o utilizar otra técnica, y cómo saber que el aceite está a la temperatura adecuada para lograr el resultado perfecto.