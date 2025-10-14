La indignación por maltrato animal volvió a estallar en redes sociales tras la difusión de un video grabado en Ciudad Madera, Chihuahua (México). En las imágenes se ve cómo un grupo de jóvenes obliga a una perrita callejera a beber cerveza, mientras se burlan y graban el cruel acto.

En el video, una de las muchachas sentada en el asiento delantero de un carro abre el hocico del animal y le vierte alcohol, mientras otros se ríen. La perrita, visiblemente asustada, logró escapar luego del incidente.

Uno de los involucrados incluso compartió el clip en tono burlón, escribiendo: “Si se les perdió una perra, no se preocupen, lo traigo en la peda”, lo que provocó una ola inmediata de repudio en redes sociales.

Redes sociales estallan contra las responsables

Usuarios de X (antes Twitter) identificaron a dos jóvenes presuntamente involucradas: Denisse González y Alejandra Castellanos. Ambas habrían eliminado sus perfiles tras recibir una lluvia de mensajes condenando el acto.

🇲🇽 | ¡Indignación en Chihuahua!



Dos jóvenes alcoholizaron a una perrita que encontraron en la calle y presumieron el acto en redes.



Usuarios exigen un castigo ejemplar por maltrato animal.



Las responsables fueron identificadas como Denisse González y Alejandra Castellanos. pic.twitter.com/8O8Ich9EG9 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) October 14, 2025

Aunque una de ellas aseguró que la perrita era suya, versiones en redes apuntan a que se trata de una perrita en condición de calle.

Universidad confirma que una de las implicadas es estudiante

La Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua confirmó que una de las jóvenes pertenece a su comunidad estudiantil. En un comunicado oficial, la institución expresó que el caso está siendo atendido internamente, y reafirmó su compromiso con la ética y el respeto social.

Exigen sanciones legales

Hasta el momento, la Fiscalía de Chihuahua no ha anunciado si tomará acciones legales. Sin embargo, la presión social sigue creciendo, y el término “maltrato animal” se mantiene entre las principales tendencias en redes.

Este caso ha reavivado el debate sobre el respeto hacia los animales y el uso irresponsable de redes sociales. La viralización del video no solo expuso el acto, sino que también movilizó a miles de personas en defensa de los derechos animales.