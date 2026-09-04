¡Croissants sin culpa! Descubra cremas dulces y saludables para rellenarlos

Para quienes buscan disfrutar de un croissant sin remordimientos, las cremas caseras, dulces y saludables ofrecen una alternativa deliciosa que combina sabor y creatividad en cada bocado.

El chef Jorge Durán explica que estas cremas se preparan con ingredientes naturales y permiten rellenar los croissants con opciones llenas de textura y sabor.

El chef recomienda experimentar con diferentes combinaciones para lograr cremas cremosas que complementen la masa hojaldrada sin añadir excesivas calorías.