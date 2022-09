Ya pasaron aproximadamente cuatro décadas desde que se transmitió el último episodio de El Chavo del 8.

Sin embargo, los actores que dieron vida a sus inmortales personajes siguen dando de qué hablar.

En las últimas horas Carlos Villagrán se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por interpretar a Kiko durante un espectáculo. Y es que algunos usuarios lo criticaron por seguir haciéndolo a sus 78 años.

Todo comenzó en TikTok, donde personas que asistieron a la reciente presentación que ofreció en Honduras publicaron videos que tomaron de su querido personaje, quien dentro de la historia original ronda por los 9 años de edad.

En los fragmentos audiovisuales se puede apreciar al mexicano bailando en el centro de un escenario como lo hacía en ¡Ah qué Kiko!, un programa donde trabajaba con Don Ramón (Ramón Valdés).

Federico sacó a relucir sus mejores pasos a ritmo de I know you want me de Pitbull.

Como era de esperarse, el actor se ganó el reconocimiento de los presentes, quienes aplaudieron durante todo su show.

No obstante, la opinión se dividió en redes sociales, mientras unos dijeron sentirse contentos de que Carlos Villagrán no deje morir al personaje, otros consideraron que ya no debía interpretarlo por su edad.

“Y por eso es importante ahorrar para el retiro”. “Es gracioso, pero no gracioso de risa…”. “Y jamás superó al personaje!!”. “Yo quejándome porque llevo 6 años haciendo lo mismo… ya no dire nada”. “Hay que saber cuándo retirarse”. “Creo que lo mejor para él sería retirarse”, fueron algunas reacciones en TikTok.

Los internautas también especularon sobre las posibles causas que mantendrían trabajando a Kiko y señalaron que podría ser por problemas económicos.

Pero los fans del actor se hicieron presentes y dentro del mismo espacio lo defendieron asegurando que sigue llevando alegría con su personaje porque es algo que disfruta hacer.

“El programa tenía una popularidad total y absoluta. Hacíamos giras e íbamos a muchos países con sus conferencias de prensa, todo lleno de micrófonos y grabadoras. Pero el 70 por ciento de las preguntas eran para Kiko porque estaba de moda. Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más Kiko en popularidad que el Chavo, y me sacaron del programa”, relató Villagrán.

“Cuando regresamos en avión a México de una gira que habíamos hecho por Chile, me dijo: ‘Mira, hay un déficit en los registros de los personajes’. Le dije: ‘Son tuyos los registros’. Pero me respondió: ‘Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo’. Le pregunté: ‘¿Cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy un intérprete nada más’. Él estaba buscando un pretexto para sacarme, nada más. Entonces le dije que me salía del programa”, agregó