Cristiano Ronaldo no jugó los últimos dos partidos del Manchester United (triunfos 44-2 ante el Aston Villa y 2-1 frente al Fullham, respectivamente).

El entrenador Erik ten Haag se había visto obligado a informar que era baja por “enfermedad” y no que le habían permitido no exigirse en el umbral de su último Mundial, en el que volverá a representar a Portugal.

Sin embargo, el propio delantero, de 37 años, rompió todo protocolo o coartada en una polémica entrevista con el periodista Piers Morgan. Allí, se enfrentó abiertamente con el director técnico y dio declaraciones que en apariencia representan un punto de no retorno con el conjunto inglés: “Me siento traicionado”.

“¿Tú crees que te están forzando a que te vayas?”, le consultó el entrevistador, y dio pie a la catarsis del atacante, que entró en conflicto con el club desde el final de la temporada pasada, luego de que los Diablos Rojos no se clasificaran a la Champions League, certamen que el luso jamás se quiere perder.

A partir de allí, arreciaron los rumores de posibles traspasos a un sinfín de clubes (desde el Barcelona y el Atlético Madrid al Milan o el Napoli). Además, no realizó la pretemporada. En el medio, fue papá de una niña y el gemelo falleció al nacer.

“Sí, no solamente el coach, me está forzando, sino también dos o tres personas del club”, replicó a la pregunta. “¿Te refieres a posiciones jerárquicas?”, le consultó Morgan. “Sí, me siento traicionado”, devolvió. “¿Crees que se quieren deshacer de ti?”, lo azuzó su interlocutor. “No debería decir eso, no lo sé, pero no me importa, siempre me interesó que la gente escuche la verdad. Sí, me siento traicionado, siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”, remató.

Los roces con el ex coach del Ajax brotaron desde que se sentó en el banco de suplentes. Comenzaron cuando el punta se retiró de un partido amistoso cuando todavía se hallaba en disputa, se profundizaron cuando el DT lo envió al banco de suplentes y llegaron a su clímax con la sanción que le aplicó luego de que se marchara a los vestuarios antes de que finalizara el duelo contra el Tottenham tras negarse a jugar los últimos instantes del pleito.

“No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, soltó, convencido.