Cristiano Ronaldo sigue sumando hitos a su carrera. El delantero portugués convirtió un nuevo gol en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, esta vez contra la Selección de Hungría, y alcanzó una marca histórica.

Con esta anotación, el ‘Bicho’ llegó a 39 goles en partidos de clasificación a Mundiales, con lo que iguala el récord que mantenía el guatemalteco Carlos ‘Pescadito’ Ruiz desde el 6 de septiembre de 2016.

Los números del récord

Cristiano Ronaldo : 39 goles en 49 partidos de Eliminatorias.

: 39 goles en 49 partidos de Eliminatorias. Carlos Ruiz : 39 goles en 47 partidos.

: 39 goles en 47 partidos. Mejor campaña de CR7: 15 goles en 9 juegos rumbo a Rusia 2018.

Mejor campaña de Ruiz: 10 goles en 14 juegos rumbo a Alemania 2006.

La cifra global de Cristiano Ronaldo