Cristiano Ronaldo adquiere el 25% de las acciones de reconocido equipo español

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El legendario jugador portugués, Cristiano Ronaldo, continúa en su búsqueda incesante de conseguir objetivos dentro del fútbol. Quizá el más sonado sea el de los mil goles, pero también destacan otros a nivel de inversiones.

El ‘bicho’ acaba de adquirir el 25% de las acciones del club español Almería, que actualmente milita en la segunda división española, pero que ha pasado decenas de temporadas en la primera.

El nuevo club de Cristiano se encuentra en este momento en zona de ascenso, por lo que, es muy probable ver de nuevo a la leyenda portuguesa en la liga española durante la próxima temporada; eso sí, desde la grada.

La visión del Almería

Mohamed Al Khereiji, actual presidente del club, celebró la incorporación del cinco veces Balón de Oro al proyecto. Según sus declaraciones oficiales, consideran que Cristiano aporta no solo capital, sino conocimiento profundo del fút ol español.

El dirigente aseguró que el portugués entiende el potencial del club tanto a nivel deportivo como en el desarrollo de la cantera, un área clave dentro del plan estructural del Almería.