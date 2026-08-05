Crisis migratoria entre España y Marruecos ya dejó 141 fallecidos

La crisis migratoria entre Marruecos y España ha cobrado la vida de al menos 141 personas, según los últimos reportes, mientras familias enteras deambulan en la frontera en condiciones de extrema vulnerabilidad, buscando qué comer para sobrevivir en medio de la tragedia humanitaria.

El padre expresó su angustia al no saber si su hijo está vivo o muerto, y su único deseo es que sepa que está orgulloso de él, en un testimonio que refleja el drama humano que viven cientos de familias.

La explosión de esta crisis migratoria ha dejado a numerosas personas en situación de desamparo, buscando respuestas y alimentos en la zona fronteriza.