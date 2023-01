Andrés Soto Solís

Novelon en Puntarenas, el equipo no vive el mejor momento en el torneo y hoy el técnico Alexander Vargas salió a hablar y decir que el equipo está roto por la presión por parte del presidente Héctor Trejos.

“Lo que hace el presidente (Héctor Trejos) es lavarse las manos, todo me cae a mí, no me da miedo decir esto, más bien lo tuve que haber dicho hace mucho tiempo”.

Aseguró que desde la fecha 13 lo quería fuera del equipo, sin embargo el sigue trabajando para bien del equipo.

“Todas las malas vibras que he tenido que comerme en Puntarenas FC han sido por el presidente Héctor Trejos, desde la fecha 13 del torneo pasado no me quiere en el club, para él es muy bonito solo tirar”.

Para Vargas, el presidente decide lavarse las manos ante el mal momento del club.

“Aquí en Puntarenas se ha generado mucha mala vibra que no nos deja trabajar tranquilos, lo único que hace el presidente (Héctor Trejos) es lavarse las manos”.

“Henry Duarte si sabe de fútbol, él no. Lo de él es hacer campaña en Twitter, El Barco va Que va y esas cosas. Solo se lava las manos y malas vibras”

“Héctor Trejos primero ensucia la cancha y luego se lava las manos, lo que le gusta es salir y decir ‘el barco va que va’, eso es lo él hace”.

La posición de Henry Duarte

El Gerente Deportivo del Puntarenas, Henry Duarte habló con Deportes Repretel y aseguró que el martes se tomará una decisión sobre la continuidad de Alexander Vargas.

“Es mi decisión, vamos a dejar que pase un poco esto, tengo que ser responsable y el próximo martes llevar una propuesta, yo soy el que tiene que llevarle a la junta directiva el paso a seguir”.

El ambiente en el puerto no está fácil de manejar y eso lo ha notado el gerente.

“No me ha gustado el ambiente que hay, no me ha gustado los dimes y diretes entre presidente y técnico, eso no lo apruebo, vamos a tomar la mejor decisión pensando en lo que beneficie más”.

Para Duarte lo más importante es tomar la decisión tranquilo y sin presiones.

“Quiero estar tranquilo, no quiero meterme con Alexander o el presidente, quiero decidir que es lo que Henry Duarte siente que es mejor para el club, yo soy el que tiene que estar más tranquilo porque me toca tomar la decisión”.

Héctor Trejos señaló que el le dejará la decisión a Henry Duarte y además aseguró que el partido de esta tarde le daba vergüenza.