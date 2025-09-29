Alajuelense se juega este martes la clasificación a la Copa Centroamericana y en las últimas horas trascendió que cuatro jugadores no viajaron a Honduras por incumplimiento en el reglamento interno del club.

¿Quiénes son?

Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

Publicación

Tras revelarse la situación, el jugador Creichel Pérez publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que admite que cometió un error y pide disculpas al respecto.

Situación de Creichel

El futbolista manudo fue recientemente convocado al microciclo de la Selección Nacional de Costa Rica, de cara a los juegos eliminatorios de octubre.