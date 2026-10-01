Crecimiento de la próstata: ¿cuándo requiere atención?

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Con la edad la próstata se agranda, pero cuando este crecimiento pasa de ser una molestia común a un bloqueo total, puede impedir por completo que un hombre pueda orinar y convertirse en una emergencia médica.

El Dr. Jeilan Martínez Hoed, urólogo, explica que la próstata es del tamaño de una nuez y rodea la uretra, el tubo por donde sale la orina de la vejiga, y que al inflamarse por una infección o prostatitis, o al crecer con los años por hiperplasia benigna, presiona y cierra este conducto.

El especialista detalla que si el bloqueo es total se acumula la orina en la vejiga y se requiere la colocación de una sonda, y que las señales de alerta comunes incluyen dificultad para orinar, chorro débil o interrumpido, no vaciar por completo y necesidad constante de ir al baño, además de explicar cómo se realiza el procedimiento que libera las vías urinarias.