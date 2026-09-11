Crecen los tentáculos de 2 organizaciones transnacionales en el país

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Comienzan a crecer los tentáculos de dos organizaciones transnacionales en nuestro país, una de ellas es sumamente violenta y es conocida como el Tren de Aragua, mientras que la otra es el Cártel de Sinaloa.

El Cártel de Sinaloa viene operando en el país desde hace varios años, según las investigaciones de las autoridades judiciales, que han logrado identificar la presencia de esta organización en distintas zonas del territorio nacional.

Por su parte, el Tren de Aragua, caracterizado por su extrema violencia, ha extendido sus operaciones en Costa Rica, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades de seguridad del país.